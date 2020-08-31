Güney'de 1 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta 1 yeni koronavirüs vakası saptandı
Güney Kıbrıs’ta bugün 1916 test sonucunda 1 yeni koronavirüs vakası saptandı. Toplam vaka sayısı 1488’e ulaştı. Güneydeki haber kaynaklarında yer alan haberlerde, yeni vakanın Almanya üzerinden gelen Polonyalı bir turist olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta bugün 1916 test sonucunda 1 yeni koronavirüs vakası saptandı.
Toplam vaka sayısı 1488’e ulaştı.
Güneydeki haber kaynaklarında yer alan haberlerde, yeni vakanın Almanya üzerinden gelen Polonyalı bir turist olduğu belirtildi.