Gerilimli bölgede yeni tatbikat: Medusa-10

Doğu Akdeniz’de gerilimler artarken bölgemiz yeni bir tatbikata hazırlanıyor…

Bir süredir Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen “Medusa” tatbikatlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aralık ayında Doğu Akdeniz'de Medusa-10 Tatbikatı yapacakları öğrenildi.

PANDEMİ SÜRECİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Tatbikata ülkelerin donanmaları, hava kuvvetleri ve özel kuvvet birlikleri katılacak.

Yılda iki kez düzenlenen tatbikatın yaz kısmı Covid-19 sebebiyle iptal edilmişti.