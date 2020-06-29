Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, bugün koronavirüs şüphesi üzerine gemi seferlerinin durdurulduğu yönünde çıkan habere değinerek, konunun yanlış yansıtıldığını gemi seferlerinin durdurulmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çaygür şunları kaydetti;

“Bugün ülkemize gelen gemideki yolcular normal prosedür gereği karantina altına alınmıştır. Ancak ateşi olan yolcuya gerekli görülmesi üzerine PCR testi yapılmak üzere hastanede müşahede altına alınmış ve test sonucu negatif çıkmıştır.

Gemi mürettebatı da test sonucu çıkana kadar gemide kalmıştır. Gemi seferlerinin durdurulması söz konusu değildir.” (BRT)