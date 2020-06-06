Denizanası Problemi Büyüyor

Denizanası Problemi Büyüyor
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Rum Denizcilik ve Deniz Araştırmaları Dairesi, Güney Kıbrıs’ın doğu sahillerinde “Pelagia noctiluca” türü denizanalarının görüldüğü konusunda uyarıda bulundu.
Alithia gazetesi, Rum Denizcilik ve Deniz Araştırmaları Dairesi’nin, Güney Kıbrıs’ın doğu sahillerinde Pelagia noctiluca” türü denizanalarının görüldüğü konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.
Yetkililer denize girecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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