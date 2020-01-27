‘Charles de Gaulle’ Rum tarafını sevindirdi

‘Charles de Gaulle’ Rum tarafını sevindirdi
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Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Türkiye-Libya anlaşması ve Fransız savaş uçağı gemisinin Akdeniz’e gelişine ilişkin açıklamalarına yer verdi.    Kusios, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın “uluslararası hukuka aykırı olduğu, herhangi bir sonuç üretmeyeceği ve üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği” şeklindeki iddialarını yineledi.    Fransız “Charles de Gaulle” askeri uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gelişinin, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki varlığını vurgulamak amacını taşıdığını düşündüklerini ifade eden Kusios, geminin gelişinin Libya ve bölge ülkelerinin egemenlik haklarının ihlali sorunları çerçevesinde de öneme sahip olduğunu iddia etti.  

 

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