Bu kez de kulüp başkanına bombalı saldırı

Bu kez de kulüp başkanına bombalı saldırı
banner23

Güney Kıbrıs’ta son bir haftadır futbolda yaşanan kargaşa ve gelişmelere, “Aris Limasol” kulübü başkanın aracına bomba konmasıyla,  bir yenisi daha eklendi.  Rum haber kaynakları, Lİmasol’a bağlı Apostolu Andreas Haraki bölgesinde ikamet etmekte olan “Aris Limasol” futbol kulübü başkanının aracına, evinin garajında park halindeyken bugün sabaha yakın bomba konduğunu belirttiler. Tahrip gücü yüksek olan bombanın, sabaha yakın 04.30 sularında patlaması sonucu, araçta geniş çapta hasar meydana gelirken aracın yanındaki balkon kapısının da kırıldığı ifade edildi.  Rum haber kaynakları, patlayan bombanın, Aris Limasol Kulüp Başkanı’nın, çocuklarının uyumakta olduğu odaya çok yakın olduğuna da dikkati çekti.  Polis, olayın  futbol mu yoksa kulüp başkanının, kendi mesleğiyle alakalı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirmediği konusunda geniş çapta araştırma başlattı. 

 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şiddetli rüzgar ağaç devirdi
Şiddetli rüzgar ağaç devirdi
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort