Binlerce Kıbrıslı Rum bu kez polis şiddetine karşı yürüdü

Binlerce Kıbrıslı Rum bu kez yolsuzlukla mücadele ve kısıtlamaların yanında, polis şiddetine karşı yürüdü. Yüzlerce polisin gözetiminde gerçekleşen yürüyüşe, binlerce Kıbrıslı Rum katıldı. Eylem, olaysız bir şekilde sona erdi.

Binlerce Kıbrıslı Rum bu kez polis şiddetine karşı yürüdü
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Geçtiğimiz hafta, Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleşen “yolsuzluk ve kısıtlama” karşıtı eylemde, eylemcilere yönelik uygulanan polis şiddeti, bu hafta daha kalabalık bir şekilde protesto edildi.

Binlerce Kıbrıslı Rum, ellerinde pankartlarla “barışçıl” bir eylem düzenledi. Yüzlerce polisin gözetiminde gerçekleşen protesto yürüyüşü, olaysız bir şekilde sona erdi. Cyprus Mail’in aktardığına göre, Kolokasi parkında toplanan göstericiler, parlamentoya yürüdü.

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Geçtiğimiz hafta gerçekleşen protestolarda, göstericiler, hem kaba kuvvet hem de tazyikli su ile karşılaşmış ve bazı göstericiler yaralanmıştı. Eylemcilerden biri, tazyikli suyun başına isabet etmesi sonucu gözünden yaralanmış ve görme yetisini kaybetmişti. Bugün gerçekleşen eylemde, göstericiler, geçen hata yaşananlardan dolayı polise karşı “istifa” çağrısında bulundu. Kolokasi parkında başlayan yürüyüş, bir süre parlamento önünde durdu, ardından Kolokasi parkına geri dönüldü.

Eylem, olaysız bir şekilde son buldu.

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