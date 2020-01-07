Baf semalarında korkulu dakikalar... İnişe geçen uçağa yıldırım çarptı

Baf semalarında korkulu dakikalar... İnişe geçen uçağa yıldırım çarptı
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Rum haber kaynaklarına göre, Easyjet havayollarına ait uçak, bölgede etkili olan agresif hava şartları nedeniyle Baf Havaalanı üzerinde uzun bir süre tur attıktan sonra saat 18.00 sularında inişe geçti ancak iniş sırasına uçağa yıldırım çarptı.

Piste inmeyi başaran Airbus 320 tipi uçak bugün gerekli teknik ve güvenlik kontrollerinden geçirilecek. Aynı uçakla Londra-Luthon Havalimanı’na gitmek üzere Baf Havaalanı’nda bekleyen yolcular ise ya evlerine, ya da otellere gönderildi.

Easyjet Havayolları Şirketi, Luthon yolcuları için bir başka uçağını İtalya’dan Baf’a göndermek istedi ancak dün gece bölgedeki hava şartlarının kötü olması nedeniyle bu mümkün olmadı.

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