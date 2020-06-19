Aya Napa toplu tecavüz davasında yeni gelişme

İngiltere, İsrail ve Kıbrıs arasında diplomatik krize yol açan dava sonucu 'yalan ifade verme' suçundan 4 ay hapis cezası alan ancak bu cezası 3 yıl ertelenen genç kadının avukatları, 'adil yargılanma' yapılmadığı için istinafa başvurma kararı aldılar. Başvurunun bu yıl içinde yapılması bekleniyor.

Cyprus Mail'in haberine göre, konuyla ilgili 154 sayfalık bir dava dosyası hazırlayan avukatlar, Rum yargısının kadına karşı 'tarafsız' davranmadığını iddia ediyorlar.

Dava dosyasından bazı kısımların yer aldığı haberde, duruşmayı yöneten hakimin mahkeme salonunda 'bu bir tecavüz davası değildir, bununla ilgili emare görmek istemiyorum, sunamazsınız' diyerek kadının savunmasını yapmasına izin vermediği iddia ediliyor. Dosyada bu durum 'adaleti engelleme' olarak yer alırken, davanın hakiminin otel odasında bulunan prezervatiflerde 3 İsraillinin spermlerine rastlandığı şeklindeki güçlü delilleri de görmezden geldiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, yaşları 15 ile 20 arasındaki 12 İsrailli genç, bir otel odasına kadınla beraber olmuş ancak ertesi gün kadın polise başvurarak tecavüze uğradığı yönünde şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine tutuklanan İsrailliler yaklaşık 20 gün tutuklu kalmış ardından da kadının polise verdiği ifadeyi değiştirmesiyle birlikte serbest kalmışlardı.

Ancak bu kez de Güney Kıbrıs makamları genç kadından davacı olmuş ve onu yalan ifade vermekle suçlayarak yargılayarak cezaya çarptırmıştı.

Kıbrıs Postası