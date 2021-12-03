Aşı karşıtları azıttı...İlkokula bomba koydular

Limasol’a bağlı Zakaki’de bulunan Limasol İlkokulu’na bomba kondu, gelişmenin “ aşı karşıtlarının protestosu” olduğu yönünde tahminler yapıldı.

Politis gazetesi, ilkokulun kundaklanması olayına geniş yer verirken, aşı karşıtlarının tepkilerinin tehlikeli bir boyut aldığına dikkati çekti.

Tahribat gücü yüksek bombanın okulun giriş kısmına konulduğunu yazan gazete, bombanın patlamasıyla tüm bölge sakinlerinin ayağa kalktığını belirtti.

Gazete polisin, okulda, ateşlenen ancak muhtemelen rüzgar nedeniyle patlamayan ikinci bir bomba daha tespit ettiğini yazdı.

Bombanın patlaması sonucu okulda ilk belirlemelere göre 20 bin Euro maddi hasar meydana geldi, bir sınıf ise tamamen tahrip oldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Mihalis Savvidis yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, sabahleyin okula gelip de hiçbir çocuğu görmemenin üzücü bir durum olduğunu söyledi.