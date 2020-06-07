Anastasiadis'ten Kapı Açıklaması

Simerini gazetesine röportaj veren Anastasiadis, mülteci sorunuyla ilgili tedbirler alındığını ve kontrollerin artırılacağını; ayrıca Kıbrıs Türk tarafının yaptığı gibi, geçiş kapılarından geçen herkesin kayıt altına alınacağını söyledi.

Habere göre, Anastasiadis, yirmi yıldan fazladır Güney Kıbrıs’ta böyle bir uygulama olmadığını ancak bundan sonra kimin geldiğini tespit edebilmek için eşzamanlı olarak sınır hattı boyunca tedbirler alınacağını kaydetti.

Anastasiadis, demografik değişime yol açtığı ve giderleri artırdığı için ulusal hayatın devam edebilirliğinde problem yaratmaya başlayan mülteci akışını engellemede kararlı olduklarını belirtti.

Savaş olan ülkelerden gelen mültecilere yardım yapmayı reddetmediklerini ancak Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’a sorun çıkarmak için hava ve deniz yoluyla mümkün olduğunca fazla mülteci gönderme konusunda iyi planlanmış bir hedefi bulunduğunu iddia eden Anastasiadis, bu sorunun halihazırda görünür olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, geçiş kapılarının açılması konusuna da değinerek, geçişlerin başlamasının Rum tarafına bağlı olması durumunda, çalışan, okuyan veya sağlık/insani sebeplerden ötürü Güney Kıbrıs’a geçmek durumunda olan Kıbrıslı Türkler ve KKTC’de yaşayan Rumlar ile Maronitler için 8 Haziran’da ilk adımların atılacağını belirtti.

Habere göre, Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Pirgo’da yaşayıp Lefkoşa Rum Kesimi’nde çalışan Rumların Yeşilırmak Kapısı’ndan geçebilmelerine olanak tanınması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ancak Rum tarafının iyi niyetine ve Akıncı’nın konuyu doğru şekilde karşılamasına rağmen, KKTC Hükümetinin seçimler nedeniyle farklı şeylerle uğraştığını iddia etti.

Anastasiadis, “Biz bazı kapılardaki geçişleri daha etkin denetim için askıya aldık ancak onlar geçiş kapılarını kapattı” dedi.