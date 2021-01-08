Anastasiadis - Lute görüşmesi 10.30’da başlayacak

Rum Lider Nikos Anastasiadis'in Pazartesi günü saat 10.30'da Lute’u kabul edeceği bildirildi.

Anastasiadis - Lute görüşmesi 10.30’da başlayacak
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Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir gayrı resmi 5+1 görüşmesi yapılması hazırlıkları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter’inin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’u Pazartesi sabahı kabul edecek.
 
Rum Basın ve Enformasyon Dairesi’nden bugün yayınlanan basın açıklamasına göre görüşme yerel saatle 10.30’da başlayacak.
 
Lute Pazartesi günü saat 14.30’da da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirecek.

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