Anastasiadis, GYÖ önerilerini Guterres'e gönderdi

Anastasiadis tarafından gönderilen mektubun Guterres'e ulaştığı açıklanırken, bu sabah Rum basınına konuşan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, söz konusu önerilerin ne olduğuna dair gelen sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Rum resmi haber ajansı CNA'ya konuşan Hristodulidis, mektupta, Kıbrıs sorununun BM kriterleri yönünde çözüm umutlarını artıracak bir takım GYÖ'lerin mektupta yer aldığını doğrularken, Genel Sekreterin mektubu değerlendirmesini beklediklerini açıkladı. Hristodulidis, mektupta hangi önerilerin olduğuna dair ısrarlı sorular karşısında ise, "Önerileri reklam kampanyasına çevirmeyi istemiyorum ama başkanın önerilerine pozitif cevap umuyoruz" demekle yetindi. Rum Dışişleri Bakanı, Rum tarafının çözüm konusundaki tutumunun ise değişmediğine değinerek, bunun BM kriterlerinde ön görülen çözüm modeliyle aynı olduğunu da sözlerine ekledi.