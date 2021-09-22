Anastasiadis-Guterres görüşmesi 20 dakika sürdü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta görüştü, baş başa görüşmenin 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Rum radyosu Kıbrıs saati ile 01.00’de başlayan ve 20 dakika süren baş başa görüşmede Anastasiadis’in Guterres’e, Rum tarafının Kıbrıs sorununda özlü müzakerelerin yeniden başlaması arzusunu ilettiğini duyurdu.

Anastasiadis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Guterres’e, Rum tarafının tez ve görüşleri yanında “şartsız, yapıcı bir görüşmeyi gündeme getirebilecek hareketleri ilettiğini” söyledi.

“Müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilecek, güven yaratıcı önlemler ve 1960 Anayasası’na dönüş önerisinin de aralarında bulunduğu bazı fikirler” aktardığını söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs ile ilgili konuların, 27 Eylül’de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile buluşacakları akşam yemeğinde görüşülmesi konusunu Guterres’le konuştuklarını söyledi.