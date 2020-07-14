Anastasiadis bugün Atina'da temaslarda bulunacak

17 ve 18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesi Lefkoşa ve Atina’nın eylemlerini koordine etmesi çalışmaları kapsamında, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bugün Atina’ya gitti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yapılacak görüşmelerde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Türkiye’ye karşı atacağı adımlar konuşulacak.

Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Yunanistan ile Günye Kıbrıs arasındaki ikili ilişkiler de görüşülecek ve önümüzdeki Avrupa Konseyi için görüş alışverişi yapılacak.