Anastasiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Rum Lider Nikos Anastasiadis, perşembe günü Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.



Anastasiadis ve Michel görüşme sırasında 25-26 Şubat ve 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Konseyleri ile ilgili görüşe teatisinde bulundular. Anastasiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Michel’i Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve özellikle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin düzenleyeceği gayri resmi konferans hakkında bilgilendirdi. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Michel arasındaki telefon görüşmesi sırasında 25-26 Şubat ve 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak zirveler hakkında görüş teatisinde bulunduğunu ifade etti. Anastasiadis, Michel’i ayrıca, Kıbrıs sorunundaki gayri resmi konferans ışığında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Sözcü, Anastasiadis’in, Cumartesi günü (20 Şubat tarihinde) Avrupa Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von der Leyen ile de telefonda görüşeceğini duyurdu.



Anastasiades- Von der Leyen görüşmesi saat 18.30’da yapılacak.