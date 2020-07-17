Anastasiadis: "AB, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi 'yatıştırma' siyasetini denedi ancak başarısız oldu"

Cyprus Mail'in haberine göre, AB Konseyi Zirvesi nedeniyle Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşen Anastasiadis, AB'nin söz konusu siyasetinin başarısız olduğunu altını çizerek, liderlerden 'dayanışma' mesajlarını 'fiiliyata' dökmelerini ve Türkiye'ye karşı sert yaptırımlar almasını istedi.

Anastasiadis'in sözcüsü Kiriakos Kuşios'un basına yaptığı açıklamada, Başkan Anastasiadis'in, Mitsotakis ile yaptığı toplantıda, her iki liderin de Türkiye'nin ada etrafında sürdürdüğü faaliyetler konusunda tepki gösterdiğini, AB'den de adım atmayı isteyeceklerini ifade etti.

Kuşios "AB'nin yatıştırma siyaseti sonuç vermedi. Bu durumda AB liderleri dayanışma mesajlarını fiiliyata dökmelidir. Türkiye'nin 'provokasyonları' devam ettiği sürece, AB Konseyinde bu tutumu destekleyenler olduğu sürece, herhangi bir oy birliği kararı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Kuşios, Anastasiadis'in, AB'den Türkiye'nin söz konusu faaliyetlerinde çalışan kişiler üzerinde uyguladığı yaptırımları da uzatmasını istediğini sözlerine eklerken, hafta başı yapılan konsey üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında alınan 'Türkiye'ye karşı yaptırım paketi' tavsiye kararına destek de istediğini ifade etti.

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