AKEL'de bayrak değişimi yaşandı... Yeni Genel Sekreter tanıdık bir isim çıktı

Güney Kıbrıs’ın en güçlü siyasi partilerinden biri olan AKEL'in yeni genel sekreteri Stefanos Stefanu oldu.

Bugün gerçekleşen genel kurulda oyların yüzde 72’sini alan Stefanos Stefanu, 2009'dan beri görevde olan Andros Kiprianu yerine yeni genel sekreteri olarak seçildi.

Genel sekreterlik seçimi Stefanos Stefanu ve Giorgos Loukaides arasında yapıldı. Genel Kurulda toplam 104 üye oy kullandı. Bir eksik ve bir boş ile Loukaides 29 oy veya yüzde 28.16 destek alırken, Stefanu 74 oy veya yüzde 71.84 aldı.

AKEL eski genel sekreterİ Andros Kiprianu, AKEL'in sekiz yıl muhalefette kaldıktan sonra bir skandalda yüzde 22,34 ile desteğinin yüzde 3,3'ünü ve bir sandalye kaybettiğini gösteren son parlamento seçimlerinde partinin kötü performansı sonrasında adaylık için başvuru yapmamayı tercih etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021, 15:11