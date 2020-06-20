88 yaşındaki karısını bıçakladı

88 yaşındaki karısını bıçakladı
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Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da bir dairede bugün bir adam karısını bıçakladı.  88 yaşındaki kadının Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırıldığı söylendi.  Kadının durumunun ağır olduğu ifade ediliriken, Rum Polisinin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği eklendi. 
 

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020, 12:37
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