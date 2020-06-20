Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da bir dairede bugün bir adam karısını bıçakladı. 88 yaşındaki kadının Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırıldığı söylendi. Kadının durumunun ağır olduğu ifade ediliriken, Rum Polisinin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği eklendi.
88 yaşındaki karısını bıçakladı
Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da bir dairede bugün bir adam karısını bıçakladı. 88 yaşındaki kadının Lefkoşa Genel Hastanesi'ne kaldırıldığı söylendi. Kadının durumunun ağır olduğu ifade ediliriken, Rum Polisinin olayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği eklendi.
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