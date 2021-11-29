Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi SOS vermeye başladı. Başhekim ve doktorların özverileri ile 24 yatağa çıkarılan yoğun bakımda 3 yatak kaldı.

Son iki haftadır ciddi şekilde artış gösteren Covid-19 vakalarına paralel bir şekilde yoğun bakım hastaları da artış gösterdi.

Uzun bir süre neredeyse boş kalan yoğun bakım servisi bugünlerde en yoğun günlerini yaşıyor. Yoğun bakıma kaldırılan hastaların üçte ikisi ise entübe edilmiş durumda.

Yoğun bakımdaki hastaların 3’te 2’si entübe

Bugün itibarı ile yoğun bakımda toplam 21 hasta tedavi görüyor. 21 Covid-19 hastasının 14’ü tedavi sürecini entübe şekilde geçiriyor. Diğer 7 hasta ise Highflow yani yüksek akımlı oksijen tedavisi görüyor.

21 kişinin 9’u aşısız

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 21 hastanın 9’u aşısız bir şekilde Covid-19 hastalığına yakalanmış. Aşısız şekilde Covid-19’a yakalanan hastaların bu hastalığı aşılı kişilere göre çok daha ağır geçirdiği biliniyor.