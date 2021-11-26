Yine benzin krizi.. Bazı istasyonlar kapandı!

Benzin istasyonlarında yakıt krizi yaşanıyor.

Şu an bir çok benzincide mazotun tamamen tükendiği, yakıt tedarikçileri Alpet ve K-Pet depolarında da mazot bulunmadığı öğrenildi.

Bazı istasyonlarda 95 ve 98 oktan benzin de kalmazken, istasyonlar kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Şu an bir çok istasyon yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet vermiyor.

Ses Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre, 95 oktan benzin ve mazot bugün akşam üzeri istasyonlara dağıtılmaya başlanacak ancak 98 Oktan benzinde sıkıntı devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 12:32