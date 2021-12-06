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Yeni covid kararları açıklandı

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Yeni covid kararları açıklandı
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45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

·        Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

·        Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ

1.      Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi dijital seyahat belgelerini aşağıda belirtilen şekilde doldurup kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir. Dijital Seyahat Belgesini oluşturma 6 yaş ve üzeri kişiler için geçerli olacaktır. 

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