Cumhurbaşkanı Tatar’ın katledilen köpeklerle ilgli ses getiren açıklamasının ardından, bir hukukçu olan eşi Sibe Tatar da bugün yaptığı paylaşımda, hukuksal mevzuattaki noksanlıklara dikkat çekti:

“Yasalarda gerekli tadilatların yapılması Cumhurbaşkanı Eşi ve bir hayvansever olarak ricamdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Karpaz’da 4 köpeğin vahşice ölüdürmesine ilişkin yapılan, toplumda infiala sebep olan bu olayın sorumlularının polisimiz tarafından tespit edilerek yargı huzuruna çıkarılması gerektiğine dikkat çeken ve ses getiren açıklamanın ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve aynı zamanda bir avukat olan Sibel Tatar tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, hayvanlara yapılan saldırılara yönelik Ceza Yasası’nın ilgili maddesinde tadilat yapılması gerektiğine işaret edildi.



“Bu suç, Türkiye’de 4, İngiltere’de 5 yıla kadar hapislik öngörüyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından sokaktan sahiplenilen ve Cumhurbaşkanlığı bahçesinde barındırılan köpek dostlarımızın fotoğraflarıyla birlikte yapılan açıklamda, yürürlükteki yasalarımızın hayvanların korunması husunda yeterli olmadığına dikkat çeken Sibel Tatar, Ceza Yasası’nın ilgili maddesinin acımasızca öldürülen ve kaybettiğimiz 4 köpeği öldürenleri hafif bir suç işlemiş kabul ettiğini ve sadece iki yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti. Türkiye Hayvanları Koruma Kanunu ile bu suça yönelik 4 yıla kadar hapislik öngörüldüğünü, İngiltere’de UK 2006 Animal Welfare Law uyarınca bu suça yönelik öngörülen cezanın 5 yıla kadar hapislik olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, “Türkiye’de bu suç 4 yıla kadar hapis cezası iken İngiltere’de 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Cezanın caydırıcılığı açısından ve öldürülen köpeciklerin de hem öldürme şekli düşünülerek hem de bir can oldukları düşünülerek bir an önce ilgili yasalarda gerekli tadilatların yapılması Cumhurbaşkanı Eşi ve bir hayvansever olarak ricamdır” dedi.