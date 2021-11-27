Yanlışa Sucuoğlu dur dedi!

Ülke gündeminde dün bomba etkisi yaratan, KKTC’nin tanıtılması amacıyla ülkeye gelecek 3 Azerbaycanlı sosyal medya fenomenine 69 bin Sterlin ödenek verileceğine dair Bakanlar Kurulu Kararı’ndan jet hızıyla geri adım atılmasının perde gerisinde Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun müdahalesi olduğu öğrenildi.

İçinde bulunduğumuz ekonomi ve pandemi koşulları ile toplumun hassasiyetini göz önünde bulunduran Başbakan Sucuoğlu, kendisinin döneminden önce girişimleri başlatılan bu projenin yanlış bir karar olduğunu fark ederek kısa sürede kararın geri alınmasını sağladı ve toplumun yüreğine su serpti.