Yakıt geldi kriz bitmedi...

Akaryakıt tedarikçisi firmalarından Alpet’in akaryakıt gemisi gece adaya ulaştı.

Alpet, gece geç saatlerden itibaren kendi şahsi benzin istasyonlarına yakıt tedarikinde bulundu.

Alpet bayisi istasyonlara ise kısıtlı oranda mazot verdiği öğrenildi.

Girne’de bu duruma vatandaşlar isyan etti.

K-Pet ise yarın mazot servisinde bulunacağı ve K-Pet istasyonlarına da kısıtlı oranda mazot vereceği kaydedildi.

Yeni mazotun geleceği tarihe kadar ise bayilere verilecek mazot miktarlarının sınırlı olacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 12:43