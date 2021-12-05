'Varlık vergisi' gelmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, görüşlerini dinleyerek sorularını yanıtladı, projelerini aktardı.

Ziyarette TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e Genel Sekreter Halil Hızal, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmenin başında kısa bir konuşma gerçekleştiren Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz, kulübün herkese açık olduğunu belirterek, her siyasi partinin görüş ve düşüncelerini dinlemek istediklerini kaydetti. Ersöz ziyaretinden dolayı Özyiğit ve ekibine teşekkürlerini de iletti.

“FAKİRLEŞME KADER DEĞİLDİR”

TDP Başkanı Özyiğit ülkenin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda tam bir yıkım yaşandığını, geçmişte kıtlık dönemlerinde görülen manzaraların benzerinin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, tüm bu yaşananların bir kader olmadığını vurguladı.