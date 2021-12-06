“Türkiye’nin Çizdiği Ekonomik Modelin KKTC’de Karşılığı Yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TL’nin değer kaybını ve yaşanan ekonomik krizi anlatarak, “Ekmek bile dövize göre hesaplanıyor. O zaman benim gelirimin de döviz üzerinden hesaplanması gerekiyor” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hakikat Web TV’de yayınlanan ‘Günaydın Hakikat’ isimli programa katılarak açıklamalarda bulundu.

“MEMLEKETİN GAİLESİNİ ÇEKMİYORSUNUZ”

Yaşanan sorunları anlatan Erhürman, Acil Durum Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluştuğunu, 4 gün boyunca tüp gaz sorunu yaşandığını ifade ederek, “Memleketin gailesini çekmiyorsunuz” dedi.

“SUCUOĞLU’NUN AÇIKLAMASINA ŞOK OLDUM”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs Rum plakalı araçlara akaryakıt verilmemesi çağrısıyla ilgili konuşan Erhürman, “Şok oldum. Ne yapıldığının farkında olunmadığını gösteren bir açıklama. O açıklamanın yapıldığı saat, ülkeye akaryakıt gelmişti” dedi. Erhürman, Sucuoğlu’nun talimatının “Beceriksizlik, basiretsizlik, tuhaflık ve yönetememe hali” olduğunu söyledi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ HER SANİYE DÜŞÜYOR”

Hükümetin 13. maaş ödeme açıklamalarının “Türkiye’den gelirse ödeyeceğiz, gelmezse ödeyemeyeceğiz” manasına geldiğini ifade eden Erhürman, halkın alım gücünün her saniye düştüğünü kaydetti; “Her saniye alım gücü düşerken, zaten maaşı reelde her gün azalıyor” dedi. Hükümetin yaptığı açıklamalarla maaşlar üzerinden risk yarattığını belirten Erhürman, “13. maaşın ödenemeyeceği mesajını veriyorsun. İnsanlar, harcamasını kısacak, esnafın geliri düşecek, devletin geliri düşecek” dedi.

“TL’NİN DEĞER KAYBI, POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNDEN”

TL’nin değer kaybının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki politika değişikliği nedeniyle meydana geldiğini işaret eden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin faizleri düşürme kararı aldığını dile getirdi. Erhürman, bu modelin dövizi yükselttiğini söyledi.

“TÜRKİYE’NİN ÇİZDİĞİ EKONOMİK MODELİN KKTC’DE KARŞILIĞI YOK”

“Türkiye’nin çizdiği ekonomik modelin KKTC’de hiçbir karşılığı yok” vurgusunu yapan Erhürman, ülkeye bütün girdilerin döviz olduğunu fakat gelirlerin TL olduğunun altını çizdi. Erhürman, “Alım gücümüzün her gün aşağıya inmesini kaldıramayız. Halk açısından sosyal ve ekonomik olarak çöküştür” ifadesini kullandı. Erhürman, “Ekmek bile dövize göre hesaplanıyor. O zaman benim gelirimin de döviz üzerinden hesaplanması gerekiyor” dedi.

Kıbrıs Postası