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Türkiye’de benzine bir zam daha geliyor

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Türkiye’de benzine bir zam daha geliyor
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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.

ZAMMIN ARDINDAN BENZİN FİYATLARI

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 8,50 TL’ye yükselmiş olacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

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