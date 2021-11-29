Turizm Bakanlığı 2021 yılı ilk 10 aylık verileri açıkladı

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre turistik tesislerdeki ilk 10 aylık doluluk oranında artış gözlendi.

Buna göre Ocak-Ekim döneminde otellerdeki doluluk oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 18,9 idi…

Veriler Ekim ayı doluluk oranının yüzde 40,7 düzeyinde olduğunu gösterirken, bu oran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 943,6’lık bir artış anlamına geliyor.

Ekim 2020’de turistik tesislerin doluluk oranı sadece yüzde 3,9 seviyesindeydi.

Ocak-Ekim 2021 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 1,8 oranında, geceleme oranı ise yüzde 19 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer yabancı uyruklular bazındaki bu verilere KKTC uyruklular eklenince, konaklama oranındaki artış yüzde 7,6’ya, geceleme oranındaki artış ise yüzde 22,7’ye yükseliyor.