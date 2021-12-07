TL'nin değer kaybından kaynaklı sorunlar var!

Bu zor sürecin aşılması adına işbirliği ve istişare içinde hareket etmenin önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili, KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki sendika temsilcilerini kabul etti.

Sucuoğlu: Bu gemide hep birlikteyiz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tüm dünyayla birlikte KKTC’nin de sıkıntılı ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, pandeminin alevlendiğini, yeni mutasyonun etkilerinin tam olarak ne olacağının bilinmediğini belirtti.

Sucuoğlu, yeni mutasyonun dünyanın farklı yerlerinde görüldüğünü, KKTC’ye gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

TL’nin döviz karşısında değer kaybından dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Sucuoğlu, “Genel bir sıkıntılı sürecin içindeyiz” dedi.