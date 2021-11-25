TL Gelire TL Kredi

Albank Genel Müdürü Ahmet Melih Karavelioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın düşük faiz yüksek kur politikasına yöneldiğini belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında yükselen döviz kurlarına yönelik açıklamalarda bulunan Karavelioğlu, “bizim Merkez Bankası’ndan anladığımız, düşük faiz yüksek kur dönemidir. Kura bir üst hedef ya da rahatsızlık veren bir noktaya geldiğinde müdahale olacaktır” dedi.

Mart ayı için tahmininin doların 12,5 TL, Sterlinin 18 TL civarı olduğunu bu dönemde de Merkez Bankası’ndan bir müdahale beklediklerini belirten Karavelioğlu tahminlerinin çok üstünde bir rakamla karşılaştıklarını ve doların 13’leri geçmesinin ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

TEMELDE YAŞANAN İSE ORTADAKİ BELİRSİZLİKTİR

Karavelioğlu, “Türkiye’de uygulanan politika biz faizi düşük tutacağız yönündedir. Faiz düşük olduğu için enflasyonun altında faiz alacağını bilen Türk Lirası’na sahip insanlar doğal olarak diyor ki kur bir günde % 10 artıyorsa ben alacağım yıllık faizi kurdan alırım. Bundan dolayı da parası olanlar yabancı paraya yöneliyor. Şu anda bizim yapmamız gereken insanların gelirlerini artırmaktır. Temelde yaşanan ise ortadaki belirsizliktir” ifadelerini kullandı.

DÖVİZLE KREDİ ZORLAŞTIRILDI

KKTC bankaları bir yıldır geliri döviz olmayanlara yabancı para kredisi vermiyor diyen Karavelioğlu, “Merkez Bankası bu yönde karar aldı.Bankalar olarak biz piyasada yeni sorunlar oluşturmuyoruz. Bunun faydası da artık dövizle borçlandık yandık diyen kesim yok. Eskilerinde bir şekilde çözülmesi gerekiyor. KKTC bankalarındaki mevduatların % 70’i dövizde duruyor” ifadelerini kullandı.