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Tatar'dan Sucuoğlu açıklaması

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Tatar'dan Sucuoğlu açıklaması
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu hükümeti kurma görevini veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basına bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ersan Saner’in istifasının ardından partilerle yaptığı istişarelere değinerek, görevi UBP Genel Başkanlığı’nı kazanana vereceğini anımsattı.

Tatar, görevi seçimi kazanan Faiz Sucuoğlu’na verdiğini ifade ederek, temennisinin hükümetin kurulması olduğunu vurguladı.

Tatar, pandeminin sürdüğüne işaret ederek, bir an evvel hükümetin kurulması ve bütçenin hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

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