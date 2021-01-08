Tarih, Trump’ı sert bir şekilde yargılayacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak'ta seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısında 5 kişinin ölümüne yol açan baskının yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'a tepkiler çığ gibi büyürken, Birleşmiş Milletler'in (BM) eski ABD Temsilcisi Nikki Haley de eleştiri geldi.



"TARİH TARAFINDAN SERT BİR ŞEKİLDE YARGILANACAK"

Haley, Trump’ın seçimleri kaybettikten sonra söyledikleri ve yaptıklarının hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, “Başkan Trump hiçbir zaman doğru kelimeleri seçmedi. Charlottesville'deki sözlerinde yanılmıştı ve ona bunu o sırada söyledim. Dün de sözlerinde çok yanılmıştı. Sadece sözleri değil, seçimden bu yana eylemleri de tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak” dedi.

CUMHURİYETÇİLERDEN ELEŞTİRİ

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence´e çağrıda bulunarak Amerikan Anayasası´nın 25´inci maddesine dayanarak başkan Donald Trump´ın görevden alınmasını talep etti.