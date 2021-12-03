Taçoy covide yakalandı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un bugün yaptığı covid-19 testi pozitif çıktı.

Taçoy’un herhangi bir covid-19 semptomu göstermediği ve sonucun rutin testleri sırasında çıktığı öğrenildi.

Taçoy bilindiği üzere bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’ne giderek aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Taçoy'un açıklaması şöyle:

"Değerli dostlar; sevgili yol arkadaşlarım; Bir taraftan seçim çalışmaları için yoğun bir çaba ortaya koyarken, diğer yandan da gerekli özen ve dikkati gösterdim. Buna karşın, düzenli olarak yaptırmış olduğum PCR test sonucum, bugün öğleden sonra pozitif olarak sonuç verdi. Bu sürede temas içerisinde olduğum herkesin, Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı prosedüre dikkat etmesi ve uyması için bu açıklamayı yapıyorum. Herhangi bir semptomum yok, kendimi gayet iyi ve güçlü hissediyorum."