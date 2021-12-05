Zeki Boz koltuk dizaynın sahibi Zeki Boz sosyal medyadan dün gece şahit olduklarını anlattı.

Boz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bu araç saat 23.00 civarında Gönyeli Lefkoşa tali yolunda 6 ZENCİ TARAFINFAN içinde 2 çocuk bir anne ve şöförüyle bir birlikte sebepsiz yere seyir halindeyken saldırıya uğradı, şöför ailecinin can güvenliğini düşünerek olay yerinden uzaklaştı. Polise verdiğimiz ifadede anladığımız şu ki durum içler acısı ALLAH polisimizin yardımcısı olsun umarım bu şahıslar bulunur ve cezasını çeker. Sözüm başımızda bulunan Devlet büyüklerimize bunun çözümü nedir? Burası bir haber sitesi değil ama amaç sadece dikkat çekmek o arabanın içinde bu yazıyı okuyan siz aileniz ve çocuklarınız bulunabilirdi nereye gidiyor bu düzen böyle araçlarımızda sopalarla mı gezelim artık ?