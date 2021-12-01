Servet vergisi istedi!

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan ve asgari ücretli çalışanın vergi yükünü iki katına çıkaracak değişikliğe tepki gösterdi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Ultra zengin kesiminin servetlerine getirilecek vergilerle kimse etkilenmeden kriz çözülebilecekken, hükümet edenlerin dar gelirli çalışan kesime yüklendikçe yüklenmesi kabul edilemezdir” dedi.

Emekçi kesimin zamlar, enflasyon, pandemi ve TL’nin değer kaybı ile zaten çok zor durumda olduğunu kaydeden Büyükoğlu, “Destek olunması gereken yerde köstek olunmaya, zengini koruyup emeğiyle çalışana yüklenmeye devam ediyorlar” ifadeleriyle, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğe tepki gösterdi.

Daha önce birçok kez ‘Servet Vergisi’ talebinde bulunduklarını belirten Büyükoğlu, “Ultrazengin kesimin bankalarda duran ve milyonlarca sterlini bulan servetlerine getirilecek vergilendirme ile ekonomi nefes alabilecekken, bu talebin gündeme dahi gelmesinden rahatsız olanlar, şimdi de Gelir Vergisi Yasası’nda yapacakları değişiklikle asgari ücretlinin vergi yükünü iki katına çıkarmaya ve çalışanlar arasında vergi adaletsizliği yaratmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.