Serdar Denktaş: “Benim bir oyum var o da DP’nin olur”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından 32 yıllık siyasi yaşamını değerlendirdi. “Benim bir oyum var o da DP’nin olur. 28 yıllık hizmetimin geçtiği bir parti... ” diyen Serdar Denktaş, vekillikten ayrıldığını ancak siyasetten ayrılmadığını, devam edeceğinin altını çizdi.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, 32 yıllık siyasi yaşamını değerlendirdi. “Benim bir oyum var o da DP’nin olur. 28 yıllık hizmetimin geçtiği bir parti...” diyen Serdar Denktaş, vekillikten ayrıldığını ancak siyasetten ayrılmadığını, devam edeceğinin altını çizdi.

Denktaş, Meclis’in bu dönem bir garip geçtiğini ifade ederek, “Gerek nisap sağlama noktasında gerek anayasının her bir tarafını delik deşik etme açısından çok garip bir Meclis dönemi yaşandı. Hem Meclis’te olsun hem komitelerde olsun söylemediklerimizi kulislerde birbirimize söylediğimiz bir dönem oldu. 32 yıldır sürekli oradaydım. 16 yılı bakanlıklarda 16 yılı Meclis’te geçti...” dedi.

“BEN RAHMETLİ ABİME SON NEFESİNDE BU SÖZÜ VERDİM...”

32 yıl boyunca Meclis kürsüsünden yaptığı tüm konuşmaların kayıtlarını da istediğini aktaran Denktaş, şunları söyledi:

“İlla siyasete gireceğim diye bir dönemim olmadı ki zaten siyaseti de sevmiyordum. Kuzey Kıbrıs Kültür Derneği’ndeki başkanlık sürecimde ilk 7-8 ay o binada tek başıma oturdum. Ardından böyle olmayacak deyip, farklı farklı siyasi görüşlerden oluşan bir Yönetim Kurulu masası oluşturduk. Hayatımın en güzel yıllarıydı...”

Kıbrıs Psotası