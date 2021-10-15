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SDH’de Yeni Başkan Alper Özsakınç Oldu

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SDH’de Yeni Başkan Alper Özsakınç Oldu
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Sosyal Demokrasi Hareketi yönetim kurulu ,olağanüstü  toplantı ile biraraya geldi ve yönetim kurulu üyelerinin kararı ile Hareketin ismi Sosyal Demokrat Hareketi olarak değiştirildi ,yeni başkanın da belirlendiği toplantıda ,başkanlığa oy çokluğu ile daha önce Basın Yayın Ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görev yapan  sayın Alper Özsakınç getirildi .. Alper Özsakınç yaptığı konuşmada "Tüm üyelere   teşekkür ederek ,birlik , beraberlik içinde hareket ederek ,toplumun bir çok kesiminde ilgi gören Sosyal Demokrat Hareketini bayrağı devraldığı gün itibarı ile Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yapı içinde yeni projeler ile sorunlara çare, geleceğe umut ve özellikle  gençlerimiz ve kadınlarımıza her konu da destek olma yolunda çalışmalar yapacaklarının sözünü vererek ,Sosyal Devlet ve Adalet anlayışının takipçisi olacaklarını belirtti ...

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