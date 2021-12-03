Sahte ‘MİT’çi casus çıktı

Kendisini uzun yıllardır ülkede MİT mensubu olarak tanıtarak kişisel menfaat sağlamaya çalışan ve adı birçok kez şaibeli işlerle gündeme gelerek tartışma konusu olan, ayrıca siyasiler, iş insanları ve bürokratlarla yakınlığıyla bilinen Erman Çitim bu kez baltayı taşa vurdu

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA YARGILANACAK…

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir resmi kurumuyla bağı olmamasına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan babasının adını kullanarak yıllardır KKTC’de kendine çıkar sağlayan Türk İslam Kültür Cemiyeti gibi derneklerin başkanlığını da yürüten FARZ LTD. Direktörü Erman Çitim, casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

ÇOK SAYIDA GİZLİ BELGE ELE GEÇİRİLDİ…

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel bir ekip tarafından yürütülen gizli soruşturma neticesinde, geçtiğimiz akşam Çitim’e ait birçok iş yeri ve ikametgâha gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri’ne ait gizli bilgileri içeren doküman ve elektronik belgeler ele geçirildi.

ASKERİ MAHKEME’YE ÇIKARILDI…

‘Casusluk’ suçlamasıyla tutuklanan Erman Çitim, dün Lefkoşa’da bulunan Askeri Mahkeme’de yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 1 günlük tutukluluk emri temin edilirken, Çitim’in bugün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.