banner38

Sağlık çalışanlarını hastanede darp ettiler

banner32

Sağlık çalışanlarını hastanede darp ettiler
banner41
banner37
banner23

Girne’de, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde, bugün saat 05.00 sıralarında, A.Ö.(E-38) 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli C.Y.(E-29)’nin sol yanağına tokat atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etti.

V.Ö.(K-31) ise 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi kasten ve kanunsuz olarak tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep olup kasti hasara uğrattı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Sopalarla mı Gezelim Artık?”
“Sopalarla mı Gezelim Artık?”
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3