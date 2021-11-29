Pilli'nin ofisinde 20 kişi üzerime yürüdü

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, dövizde yaşanan kur krizinin toplumu derinden etkileyeceğini belirterek, "Hükümet koltuklarında kriz yönetmekten aciz beceriksiz insanlar oturuyor. Üzülerek söylemeliyim ki daha çok intiharlarla karşılaşacağız. Saçma sapan reklam kampanyaları için fenomen adı altında Bakanlar Kurulu'nda 69 bin Sterlin para çıkaran anlayış kendi hastanelerini ödemeyerek batıracak duruma getirmesi sonrasında bu anlayıştan kim ne bekleyebilir” dedi.

Mehmet Çakıcı, hükümet koltuklarında kriz yönetmekten aciz beceriksiz insanlar oturuyor diyerek, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi için verdikleri mücadeleyi aktardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde siyasi duruşundan dolayı protokolün 4 ay sürüncemede bırakıldığını dile getiren Çakıcı, devletin sözde kalan uyuşturucu politikasının tedavi olmak isteyen bağımlı hastaları ölümle burun buruna getireceğinin altını çizdi. Çakıcı, 2 yıldır hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin bağımlılık tedavisi için ülkemizde kurulan ilk ve tek Rehabilitasyon Merkezi olduğunu belirterek, bugüne kadar yüzlerce gencin tedavi olduğunu ve hayatlarının kurtulduğunu söyledi. Pek çok aile ve hasta için umut kapısı olan protokolün uzatılmamasının ciddi sorunlar yaratacağını ifade eden Çakıcı, "Bu kadar bağımlı hasta ne olacak? Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bunun hesabını halka vermesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu protokolün yenilenmesi için Ali Pilli ile de yaptıkları tartışma hakkında da konuşan Çakıcı, “Hastaların sevklerinin dolayısıyla tedavilerinin aksamaması için aylardır uğraşıyoruz. Eski Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile yapılan birçok görüşme sonrasında protokolün uzatılması konusunda mutabakata vardık ve Ünal bey imza attı. Söz konusu protokolün Bakanlar Kurulu’na sunularak onaylanması aşamasında iken Ünal Üstel görevinden alındı ve yerine Ali Pilli getirildi. Pilli, bir önceki dönemde protokolün de uzatılması aşamasında yaklaşık 4 ay süre boyunca protokolümüzü imzalamamış, bize o günlerde de engel olmuş, bu nedenle birçok bağımlı hasta tedavi olma imkânını yitirmiş ve mağdur edilmişti. Aynı Ali Pilli bugün de benzer bir tutum sergiliyor. Geçtiğimiz Perşembe günü kendisini makam odasında ziyaret ettik ve durumun ne kadar hassas olduğunu ifade etmeye çalıştık. Söz konusu protokolün seçim yasakları başlamadan imzalanması gerektiğini, seçim yasakları girerse hastaların tedavilerinin yarım kalacağını ve bağımlı hastalarının mağdur edileceğini söyledik. Kendisi söz konusu protokolü imzalamayacağını söyledi. Bende kendisine devletin bir uyuşturucu programı yok mu? Bu hastalar ne olacak? diye sordum.Aramızda bir tartışma yaşandı ve tartışma büyüyünce polis çağırmakla tehdit etti. Bende çağır polisi gelsin. Polisten mi korkacağımı sandın. Sen ne biçim doktorsun. Nasıl olur da hastaları, emekçileri düşünmezsin. Siz kimsiniz dedim. Daha sonra bakanlıkta görevli Bakan odasında 20’ye yakın kişi üstümüze yürüdü. Daha sonra ofisime geçtim. Ali Pilli'nin göndereceği polisleri bekledim ama gelen giden olmadı” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Pembe Köşk Hastanesi arasında imzalanan ve yaklaşık iki yıldır devam eden protokol kapsamında birçok hastanın tedavi edildiğini ve topluma yeniden kazandırıldığını belirten Çakıcı, devletin Pembe Köşk Hastanesi’ne sevk ettiği yüzlerce hastanın tedavi ücretlerinin %80’ni devletin karşıladığını fakat söz konusu tedavi ücretlerini 7 aydır alamadıklarını, bu nedenle hastanenin finansal sorunlar yaşadığını ve çalışanların maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi. Çakıcı, ancak aynı bakanlığın başka hastanelere milyonlarca liralık ödeme yaptığını ve hatta Kasım ayında dahi ödeme çıkardığını ancak Pembe Köşk Hastanesi’ne ise para yoktur. Siz daha 4-5 ay bekleyin dendi” şeklinde konuştu.

Mehmet Çakıcı, saçma sapan reklam kampanyaları için fenomen adı altında Bakanlar Kurulu'nda 69 bin Sterlin para çıkaran anlayış kendi hastanelerini ödemeyerek batıracak duruma getirmesi sonrasında bu anlayıştan kim ne bekleyebilir? diyerek sözlerini tamamladı.