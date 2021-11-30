Pilli'den çok konuşulacak adım

Acil Durum Hastanesi kurulduğu günden bu yana en yoğun günlerini yaşıyor. Günlük vakalar 300 bandında seyrediyor. Gerek doktor, gerek hemşire gerekse hastabakıcı ve kayıt memuru eksikliği yaşanıyor.

Hasta insanlar hastaneye akın ederken, yetersiz eleman nedeniyle çalışanlar zor günler yaşıyor.

Böylesi yoğun bir dönemde yeni istihdamlar talep edilirken, Sağlık Bakanlığı partizanca adımlar atıyor.

Tüm hastanenin kayıt işlemlerini yapan 8 personel zaten yetersizken, 1 personelin burada çalışmak istememesi nedeniyle başka bir noktaya nakledildiği öğrenildi.

SES KIBRIS’ın güvenilir hastane kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre 8 memurla çok zor dönen kayıt bölümünde bir personelin alınması büyük bir sıkıntı doğurdu.

Söz konusu personelin Acil Durum Hastanesi’nden alındığı ve yerine de yeni bir memur atanmadığı için işlemler daha da yavaşladı. Canla başla çalışan ekip üyeleri ise bu partizanca adım karşısında öfkeli.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’den yeni personel beklerken mevcutların alınması kararı üretmesinden dolayı öfke duyulurken, hastaneye bir an önce ek istihdam yapılması bekleniyor.

118 taranmayı bekleyen dosya bugüne kaldı

Bu arada hastaneden yeni ulaşan görüntülerde yeni vakaların hastaneye sığmadığı görülüyor. Dün geceden 118 taranmayı bekleyen dosya duruken, sabah saatlerinden itibaren yeni vakalar gelmeye devam ediyor