Perihan Aziz Belgeseli gösterimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kadın Öyküleri Derneği ile Kooperatif Merkez Bankası’nın düzenlediği Perihan Aziz Belgeseli’nin gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesine güzel ve anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın eski müdürlerinden olan, doğduğu Bağlıköy’de butik otel işletmeciliği yapan ve Lefke bölgesinde kurulan kadın kooperatifi 4K’nın destekçisi olan Perihan Aziz’in, Kıbrıs Türkü’nün örnek alınacak isimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Perihan Aziz’in kültürümüzün tanıtılmasında da büyük rolü olduğunu DA belirten Tatar, böylesine değerli bir kişiliğin belgeselinin hazırlanıp izleyicilere sunulmasının da ayrıca onur verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KÖDER’i, çalışmalarından dolayı tebrik ederek, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün de, yapılan etkinliklerin ne kadar anlamlı olduğunu ve kadınların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Tatar, “Kıbrıs Türk kadını; çağdaşlığı ve değerleri ile her zaman ön planda olmuştur. Eşitlik temelinde kadınlar, toplumun her aşamasında bir adım öndedir. Kadınlarımız, her alanda yaptıkları çalışmalarla ülkemizin kalkınmasına da katkıda bulunmuştur. Geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturacak çalışmaların da topluma kazandırılmasında, Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Türk kadınının evrensellik ve çağdaşlık anlamındaki mücadelesinin önemini de vurgulamak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Perihan Aziz belgeselinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.