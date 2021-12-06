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Pandemi Hastanesi kırmızı alarmda!

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Pandemi Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Derlen Özgeç Ruso, hastanenin yüzde yüze yakın dolu olduğunu kaydetti.

Pandemi Hastanesi kırmızı alarmda!
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Ruso, TAK’a yaptığı açıklamada, Covid-19’dan kaybedilen hasta sayısının dün itibarıyla 110’a ulaştığını kaydeden Ruso, hastaların ölüm hızında bir artış olmadığını, yaşlı ve risk grubundaki hastaların kaybedildiğini belirtti.

Ek hastalığı olmayan genç kişilerde de hastalığın ağır seyredebileceği konusunda uyaran Ruso, akciğerleri etkilediği için hastalığın ölümcül seyrettiğini, “Covid zatürresi” denilen tabloda nefes darlığı yaşayan hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğundan entübe edilebileceğini ifade etti.

Okullardaki vaka artışıyla ilgili soru üzerine Ruso, ilgili bakanlıkların denetimi artırması gerektiğini belirterek, hazırlanmasında Tabipler Birliği’nin de rol aldığı kılavuzlarda neyin, ne şekilde yapılacağının belli olduğunu söyledi.

Son varyantların çocukları da etkilediğini belirten Ruso, “Okul sonrasında çocuklara risk grubundaki nene ve dedeleri bakıyor. Bu yaş grubu Covid-19’u, torunlarından bulaşıyor” dedi.

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