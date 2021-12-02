Omicron: Birçok ülkede günlük vaka sayıları katlandı

Güney Afrika’daki sağlık yetkilileri, Omicron varyantının ülkedeki Covid-19 vakalarında "endişe verici" bir artışa neden olduğunu ve vaka sayılarının bir hafta içinde 8'e katlandığını açıkladı.

Bazı ülkelerde de benzer bir durum yaşanırken, uzmanlar ABD de dahil olmak üzere 20’yi aşkın ülkede yeni varyantın, ilk vakalarını tespit etmesiyle dünyada hızla baskın tür haline geldiğini söyledi. Bununla birlikte DSÖ, varyantın bulaşılığına ilişkin verilerin birkaç gün içinde gelmesinin beklediğini duyurdu.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) Dr. Michelle Groome, son iki hafta içindeki enfeksiyonlarda, "hızlı bir artış" olduğunu söyledi.

Güney Afrika, dün 8 bin 561 vaka kaydetti. Bir hafta önce ise günlük vaka sayısı bin 275’ti. Groome, "Artış oranı endişe verici" dedi.

NICD, tüm virüs genomlarının yüzde 74'ünün, ilk olarak 8 Kasım'da Güney Afrika'nın en kalabalık eyaleti olan Gauteng'de alınan bir örnekte bulunan yeni varyanttan olduğunu söyledi.

DSÖ: VERİLER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE MEVCUT OLCAK

Bununla birlikte, dünya çapındaki uzmanlar, Omicron varyantının ne kadar bulaşıcı olduğu konusundaki sorulara cevap ararken, aşıların sağladığı koruma seviyesini belirlemek için acele ediyorlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) epidemiyoloğu Maria van Kerkhove, Omicron'un ne kadar bulaşıcı olduğuna ilişkin verilerin "birkaç gün içinde" hazır olacağını söyledi.

AŞILAR CİDDİ HASTALIĞA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

NICD, erken verilerin Omicron'un bir miktar bağışıklıktan kaçabildiğini gösterdiğini, ancak mevcut aşıların hala ciddi hastalık ve ölüme karşı koruma sağlaması gerektiğini belirtti.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin de Pfizer ile ortaklaşa yaptığı aşının, Omicron'dan kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlama olasılığının yüksek olduğunu aktardı.

Diğer taraftan, hükümetler daha kapsamlı bir resmin ortaya çıkmasını beklerken, Türkiye de dahil olmak üzere birçoğu virüsün yayılmasını durdurmak umuduyla sınır kısıtlamalarını sıkılaştırmaya devam etti.

Güney Kore, ilk beş Omicron vakasını tespit ettiğinden daha fazla seyahat kısıtlaması getirdi ve ülkede yeni varyantın devam eden Covid dalgalanmasını nasıl etkileyebileceği konusunda korkular arttı.

GÜNEY KORE'DE SON 24 SAATTE 5 BİNİ AŞKIN VAKA

Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 92'sini tamamen aşılamış olan Güney Kore, son 24 saatte 5 bin 262 vaka bildirdi. Omicron'un varlığı, zaten gergin olan hastane sistemi üzerindeki baskı konusunda yeni endişeleri körükledi.

VON DER LEYEN: EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN, EN İYİSİNİ UMUT EDİN

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB ülkelerinde ortaya çıkan omicron vakalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "En kötüsüne hazırlanın, en iyisini umut edin" dedi.

İngiltere ve ABD, yeni varyanta yanıt olarak destek programlarını genişletirken, Avustralya da programını gözden geçireceğini açıkladı. ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, tam aşılı yetişkinlerin kendilerine mümkün olan en iyi korumayı sağlamaları için güçlendirici doz aşıyı yapmaları gerektiğini vurguladı.

DSÖ'DEN KÜRESEL AŞI EŞİTSİZLİĞİNE VURGU

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşılanmamış büyük popülasyonlarda serbestçe dolaşmasına izin verildiği sürece corona virüsün yeni varyantlar üretmeye devam edeceğini birçok kez açıkladı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Küresel olarak, düşük aşılama ve çok düşük bir test oranına sahibiz. Bu durum, varyantların çoğalması için çok uygun bir ortam hazırlıyor. Corona virüsün yayılmasını önlemek ve hayat kurtarmak için zaten sahip olduğumuz araçları kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.