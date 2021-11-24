Nisa'dan umut veren haber geldi

Girne‘de geçtiğimiz günlerde evinde ağır yaralanan ve duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakımda tedavisine devam eden Nisa Hacı, beklenen tepkiyi verd

Nisa Hacı, geçtiğimiz günlerde evindeki salıncakta sallanırken, boybuna salıncak ipinin dolanması sonucu nefessiz kalmış ve kalbi durmuştu.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı Müsteşarı olan baba Emre Hacı‘nın farketmesiyle sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalbi çalıştırılan Nisa önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı.

Burada 24 saat uyutulan Nisa’dan yaşam belirtisi olarak bir tepki vermesi beklenmiş, bunun gerçekleşmemesi üzerine aile çocuğu güneydeki Makarios Hastanesi‘ne götürülmüştü.

Özgür gazetenin aileden aldığı bilgiye göre Nisa dün nefes aldı ve ufak tepkiler vermeye başladı. Nisa’nın bugün tepki vermeye devam etmesi de bekleniyor.