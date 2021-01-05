Moderna aşısına Avrupa'dan onay çıkmadı

ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği Coronavirüs aşısına Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay çıkmadı. İsrail ise Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu

Moderna aşısına Avrupa'dan onay çıkmadı
banner23

Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. Ancak hakkında bir çok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle aşı Avrupa İlaç Ajansından onay alamadı. Toplantı yeniden düzenlenecek.

İSRAİL'DEN ONAY

İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu. Moderna'dan yapılan açıklamada, İsrail'in aşının kullanımına onay verdiği ve ilk teslimatın Ocak ayı içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İsrail'in Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş ettiği açıklandı. Moderna'nın geliştirdiği aşı daha önce ABD ve Kanada'dan onay almıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trump'ın ses kaydı basına sızdı
Trump'ın ses kaydı basına sızdı
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3

banner18