Masaj salonunda tecavüz iddiası!

Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Y. G. mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis, zanlının 1 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir masaj salonunda S.T. isimli kadına tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının tecavüz esnasında kadının kafasını masaya çarpmasına neden olduğunu ifade etti.

Zanlının önceki gün tutuklandığını belirten polis, sözlü beyanında zorla değil rızayla cinsel ilişki yaşandığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, ancak cinsel muayenede zorlama bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Olay yerinden emareler alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise şikayetçi kadının müvekkilinden daha fazla para istediğini, vermeyince tecavüzle suçladığını öne sürdü.