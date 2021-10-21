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Manga: Bunun vebali ağır olacak

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Manga: Bunun vebali ağır olacak
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Memur-Sen Başkanı Akın Manga istifa etmiş hükümete ve yapılacağı kesin olan erken seçime rağmen, Meclis’te nisap oluşturulmaması kabul edilemez. Enkaz edebiyatı yapanların, enkaz yaratmaya çalıştıklarını, esefle izliyoruz dedi.

Milletin velayetini unutan KKTC Meclisi, siyasi hırs ve ihtiraslarla, halkımızı kaosa sürüklüyor diyen Manga açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ekim dönemine girildiği bu günlerde, Meclis gündeminde bulunan, çiftçiye ve hayvancıya can suyu olacak, TÜK,BRTK ve  kuraklıkla ilgili yasaların görüşülmesi  muhalefetçe kasten engelleniyor. Yaratılacak mağduriyetlerden, siyasi rant hesabı yapılıyor. Bu tutumu halkımız ibret ve öfkeyle izliyor.Döviz karşısında her gün değer kaybeden T.L nedeniyle, insanımızın alım gücü yitiriliyor. Yeterli beslenmek mümkün olamaz hale gelmiştir. Bu durum asla kabul edilemez.

Temel gıda maddelerindeki keyfi zamlar sürüyor. Bu yetmezmiş gibi, akaryakıt tedarikçisi iki şirket, keyfi  olarak piyasaya akaryakıt ve gaz sevkiyatını durdurmuştur. Görünen odur ki, kadik  duruma düşürülmüş KKTC Meclisi 2022 Mali yılı bütçesini de yasalaştıramayacaktır.

Memur-Sen olarak, yaşanan ve yaşanacağı kesin  olan kaos ve toplumsal patlamaların sorumlusunun iktidarı- muhalefetiyle tüm KKTC Meclisi’nin olacağını vurgularız.Kaos ve mağduriyetlerden sağlanacak siyasi rantın, halkımızın ahını taşıyacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz.

KKTC Meclisi’ni, acil yasalarla 2022 bütçesini sonuçlandırmaya çağırıyoruz. Bunun vebalinin çok ağır olacağını hatırlatırız.

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