Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yine gündem

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmaları yılan hikayesine döndü...

Yürürlükte olan emirname ve bir türlü çalışmaları tamamlanıp yürürlüğe giremeyen imar planı nedeniyle özellikle bölgeye yatırım yapan şirketleri bitirme noktasına taşıdı.

Yıllardır devam eden süreç sadece yatırımcıyı değil, bölge halkı ile yerel yönetimleri de olumsuz etkiledi. Yatırımcılar, imar planının yürürlüğe girmesini bekliyor.

Belediye başkanları ve ekonomik örgütlerin temsilcileri, bu konuda adım atılması için çağrı yaptı.

ARTER: “BU İŞİN SONU YOKTUR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ülkenin ve bölgenin çok süratli gelişmesinin yapılaşmayı da beraberinde getirdiğini ifade ederek, Gazimağusa için imar planlarının hayata geçmesinin aciliyetinin ortada olduğunu aktardı.

Arter, bu konunun çok uzun süredir konunu sürüncemede kaldığını, şikayetlerin arttığını söyledi ve “Bu konuda herkesi memnun edemeyiz, bu işin sonu yoktur. Bunun hayat bulması lazım” dedi.

Kentler için imar planının gerekliliğinin altını çizdi ve 20 yıl sonrayı görüp ona göre hareket etmek gerektiğini belirten Arter, herkesin plana sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Arter, çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için planın bir an önce hayata geçmesini temenni ederek, “İnşaat sektörü ve buna bağlı sektörler de tıkandı. Bu tıkanıklığı aşmalıyız. Bir an önce sektörün canlanması lazım” ifadelerini kullandı.

SADIKOĞLU: “BÖLGEDEKİ ESNAF ZOR DURUMDA”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son dönemlerde en çok yatırımın yapıldığı ve talebin fazla olduğu bölgenin İskele bölgesi olduğuna dikkat çekti.

Sadıkoğlu, imar planında kamu yararının öncelikli olduğunu da belirterek, aylardır bölgedeki emirnamenin yatırımcının işlerini olumsuz etkilediğini bunun da ekonomiyi etkilediğini dile getirdi.

Uzayan sürecin bölgedeki yatırımları engellediğine de işaret eden Sadıkoğlu, “Bölgedeki esnaf zor durumda. İnşaat şirketlerinde yüzlerce çalışan var ve sektör çöktü. Bu sektörden ekmek yiyen dünya kadar insan var. Dövizin böyle olduğu dönemde bile tek yatırım yapabilen müteahhitlerdir. Bölgenin dinamiği onlardır. Bir an önce plan hayata geçmelidir. Biz yerel yönetimler olarak kanalizasyonu, alt yapısı ve yeşil alanı ile doğru planlama noktasındayız” şekinde konuştu.

Olayın ekonomik boyutunun olduğunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, yatırımların ekonomiyi doğrudan etkilediğini aktardı.

ZURNACILAR: “BELDE SÜREKLİ GELİŞEN VE BÜYÜYEN BİR BÖLGE...”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi’nin turistik bir belde olduğunun altını çizerek, beldenin sürekli gelişen ve büyüyen bir bölge olduğunu vurguladı.

Korunması gereken ülke değerlerini korunması gerektiğine de işaret eden Zurnacılar, tarım kadar turizm ve ülkeye yapılacak yatırımların önemine dikkat çekti.

DENİZ: “PLANLI BÜYÜME ŞART”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, oda olarak ülkede planlı büyümenin şart olduğunu sürekli olarak gündeme getirdiklerini söyledi.

Deniz, Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesinin ekonomiye büyük ivme katacağını, bölgede inşaatların başlayacağını, bölgedeki işsizliğin azalacağını da aktardı.

Bölgeye dış yatırımcılardan çok büyük talep olduğunu aktaran Deniz, “Planın hayata geçmesiyle ülkeye dıştan kaynak gelecek. Bu nedenle ekonomi için planın bekletilmesi büyük kayıptır” ifadelerini kullandı.

KTTO Başkanı Deniz, söz konusu planın belediyelerin meclislerinden oy birliği ile geçtiğini hatırlattı ve sadece bakanın imzasının kaldığını vurgulayarak bu konuda artık adım atılması için çağrı yaptı.

KAMACIOĞLU: “SÜREÇ UZADIKÇA ÇIKMAZA GİRİYOR”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın halen yürürlüğe girmemesine tepki göstererek, “Hiçbir konuda temelleri düzgün atıp işi bitiremiyoruz. Süreç uzadıkça çıkmaza giriyor” diye konuştu.

Ülkenin çok kötü olduğu bir dönemde bu süreci uzatmanı anlamı olmadığını ifade eden Kamacıoğlu “Oradaki ekonominin tekrar canlanması için bu kriz noktasında imar planı bir fırsattır. Ekonomin yok olduğu bir noktada elimizde kalan birkaç silahtan biri Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’dır” dedi.

MAMÜLCÜ: “BU KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ”

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ise Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı çok uzun zamandır gündeme taşıdıklarını söyledi ve “Planı hayata geçirerek bu krizi fırsata çevirebiliriz” dedi.

Bu konuda devlet politikası olması gerektiğini dile getiren Enver Mamülcü, “Ülkede gayrı menkul satışlarının artırılması için çaba geliştirmeliyiz. Buna göre gerekli muhaceret kanunlarını düzeltmeliyiz. Belirli limit üzerinde gayrı menkul yatırımı yapanlara belli beyaz kimlik verilmesi yönünde teşvikler yapmalıyız. Dünyadaki pazarları takip etmeli ve gerekli tüm argümanları kullanmalıyız. Yatırımcılara özel krediler ve teşvikler vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Mamülcü, bunların yapılmadığı takdirde gayrı menkul satışlarının önüne engel konulmuş olacağını aktararak, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda belirli toprak sahiplerinin ellerinde bulundurduğu taşınmazın değeri artırmak için kısa vadeli ve kişisel düşüncelerle rant sağlanmaya çalıştığını dile getirdi ve hükümetin de buna çanak tutmayı bırakması gerektiğini belirtti.

KIRMIZI: “DÖVİZ GİRDİSİ HIZLI ŞEKİLDE ÜLKEYE GİRMELİ, ESNAF DA BUNDAN YARARLANMALI”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı da Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki belirsizliğin bölgedeki esnafı bitirdiğini söyledi.

Kırmızı, plan konusunun netleşmemesi nedeniyle bölgedeki yatırımların durduğunu, inşaatların çalışmalarına ara verdiğini, bu nedenle inşaatlarda çalışanların da tedarikçilerin de malzeme satışı yapanların da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Dülgeri, tesisatçısı, boyacısı, minimum esnafı bu döngüden yararlandığını ancak inşaatların durmasının bu esnafı da derinden yaraladığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Bölgedeki emlak satışlarının yüzde 60’ı yabancılara yapılıyor. Devlet stratejik hareket etmeli. Döviz girdisi hızlı şekilde ülkeye girmeli, esnaf da bundan yararlanmalı. Hükümet bu döviz krizini avantaja çevirmeli. Çünkü en iyi döviz girdiği bu yatırımlardır.”

ÇAĞINER: “ÜLKEYE YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK...”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner de Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın turizmin önünü açacak bir plan olduğunu kaydetti.

Çağıner, bu planın hayata geçirilmemesinin ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirterek, Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinde uzun zamandır bekleyen büyük bir talep olduğuna dikkat çekti.

Çağıner, “Dövizin bu kadar değerli olduğu ülkenin dövize ihtiyaç duyduğu bir zamanda bunu tıkamak büyük haksızlıktır” diyerek, yatırımcıların önünün açılması gerektiğinin altını çizdi.

İnşaat sektörünün birçok sektörü tetiklediğini aktaran Çağıner, dövizle gelecek olan yabancıların ülkenin kalkınmasına büyük etkisi olacağını da belirtti.